Международный социально-творческий проект «В будущее с надеждой» в Мозырском районе

Международный социально-творческий проект «В будущее с надеждой» путешествует по Беларуси, в частности по тем областям, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. Цель мероприятия – найти талантливых детей и помочь им самореализоваться.

Социально-творческий проект «В будущее с надеждой» можно смело назвать белорусской фабрикой звезд. Именитые артисты, музыканты приезжают в глубинку, чтобы отыскать маленьких самородков. Адресат программы – талантливая молодежь, география ее реализации – районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской Атомной электростанции. Организаторы турне — Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям, общественные объединения «БРСМ» и «Белорусский фонд мира» при поддержке Министерств культуры и образования, районных исполнительных комитетов. В Дудичскомцентре народного творчества и ремесел собрались юные таланты со всего Калинковичского района. Каждый из ребят старался выложиться по максимуму, чтобы члены жюри по достоинству смогли оценить весь его потенциал. Для магистра искусств Дмитрия Шуканова много лет назад проект стал стартовой площадкой, сейчас он художественный руководитель этой программы.

А вот в Мозырском районе в будущее с надеждой смоги заглянуть ребята из Осовецкой школы. Осовец– один из самых отдаленных агрогородков района тоже принимал творческих гостей и демонстрировал свой потенциал. Коллектив художественной самодеятельности из Глиницы буквально зажег и местных, и приезжих. Социально-творческая программа с красноречивым названием «В будущее с надеждой» помогла открыть десятки новых имен. Нынешний проект 33 счету, его приурочили к 75-летию Великой Победы. Те ребята, которые пройдут отборочные туры, выступят на гала-концертах в Мозыре и Минске.

Виктория Синицкая, Светлана Грудько, Юрий Горобец.ТКМ