Масленицу отыграли, зиму проводили и весну встретили. Гулянья в парке

Сегодня у православных верующих начался строгий предпасхальный пост. Накануне длительного воздержания мозыряне отпраздновали международный женский день, а еще красочно и ярко проводили зиму и встретили весну. Главное мероприятие прошло в субботу в Парке культуры и отдыха «Победа».

Веселые песни, задорные танцы, шествие ряженых, ростовые куклы. Мозыряне тепло провожали зиму, которая судя по погоде, уступила свое место весне, как впоследствии оказалось, ненадолго. Яркое солнце – предвестник просыпающейся природы и зарождающейся жизни – подарок гостям праздника, которые пришли в парк, чтобы всем вместе отметить масленицу. Организаторы действительно постарались и создали колоритную, по-домашнему уютную атмосферу. Результат на лицах в виде улыбок и позитивных отзывов.Проводы зимы невозможно представить без состязания на масленичном столбе. Проверить себя на ловкость и выносливость мог любой желающий, главное требование для кандидата – возраст старше 18 лет. За призы боролись многие, но достичь цели смогли лишь единицы. Денису Моховцову практически удалось покорить масленичный Эверест.

Концертная программа, которая проходила одновременно на нескольких площадках, была действительно зажигательной. Чего только стоит выступление местного коллектива – представительниц «золотого возраста», который фору дадут знаменитым бурановским бабушкам.Торговля радовала ассортиментом и изысками. Что касается кулинарии, то по востребованности лидировали ароматные шашлыки и, конечно же, блины. Разнообразные выставки-ярмарки, на которых ремесленники выставили свои ручные уникальные работы на продажу. Краеведческий музей подготовил экспозицию «У самовара-батюшки в гостях». Пузатые, начищенные до блеска, живописные, те, которые поили чаем небольшие семьи и те, кто мог обслужить целую свадьбу. На празднике было, что посмотреть и что попробовать. Все масленичные традиции по проводам зимы и встрече весны были соблюдены. В том числе, проведен ритуал сожжения чучела, которое олицетворяет самую холодную пору года.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ