Мозырщина традиционно обновляется после зимы. Сезон по наведению порядка в районе начался еще в середине марта, когда стартовал весенний месячник. Но пик активности горожан пришелся на минувшую субботу. Марафон чистоты и красоты поддержали сотни людей. Представители разных профессий – от медиков и педагогов до машиностроителей и водителей, — объединились с одной, чистой, целью – сделать мир вокруг себя красивее.Представители детских школ искусств и других мозырских учреждений культуры во время субботника трудились на территории бывшей городской детской больницы. Здание на улице Рыжкова не эксплуатируется уже много лет, чтобы навести порядок в окрестностях, понадобились усилия десятков человек. Одни сознательные мозыряне убирали за другими. Теми, кто систематически пытается превратить все вокруг в одну большую свалку. Перед представителями исполкома на субботнике стояла другая задача. Они наводили порядок на велодорожке в районе улице Нагорная и в ее окрестностях. В основном избавлялись от прошлогодней листвы, а также от пустых бутылок и прочего мусора. Велодорожка сегодня – одно из самых популярных мест у спортсменов и родителей. В целом, в рамках весеннего месячника масштабной уборке подвергнутся детские площадки, городской парк, скверы, улицы. Отдельное внимание уделят производственным территориям.Присоединиться к доброму делу может каждый желающий житель Мозыря. Весенний месячник по благоустройству продлится по 11 апреля.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Марафон чистоты. Районный субботник
Мозырщина традиционно обновляется после зимы. Сезон по наведению порядка в районе начался еще в середине марта, когда стартовал весенний месячник. Но пик активности горожан пришелся на минувшую субботу. Марафон чистоты и красоты поддержали сотни людей. Представители разных профессий – от медиков и педагогов до машиностроителей и водителей, — объединились с одной, чистой, целью – сделать мир вокруг себя красивее.Представители детских школ искусств и других мозырских учреждений культуры во время субботника трудились на территории бывшей городской детской больницы. Здание на улице Рыжкова не эксплуатируется уже много лет, чтобы навести порядок в окрестностях, понадобились усилия десятков человек. Одни сознательные мозыряне убирали за другими. Теми, кто систематически пытается превратить все вокруг в одну большую свалку. Перед представителями исполкома на субботнике стояла другая задача. Они наводили порядок на велодорожке в районе улице Нагорная и в ее окрестностях. В основном избавлялись от прошлогодней листвы, а также от пустых бутылок и прочего мусора. Велодорожка сегодня – одно из самых популярных мест у спортсменов и родителей. В целом, в рамках весеннего месячника масштабной уборке подвергнутся детские площадки, городской парк, скверы, улицы. Отдельное внимание уделят производственным территориям.Присоединиться к доброму делу может каждый желающий житель Мозыря. Весенний месячник по благоустройству продлится по 11 апреля.
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