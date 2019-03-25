Марафон чистоты. Районный субботник

Мозырщина традиционно обновляется после зимы. Сезон по наведению порядка в районе начался еще в середине марта, когда стартовал весенний месячник. Но пик активности горожан пришелся на минувшую субботу. Марафон чистоты и красоты поддержали сотни людей. Представители разных профессий – от медиков и педагогов до машиностроителей и водителей, — объединились с одной, чистой, целью – сделать мир вокруг себя красивее.Представители детских школ искусств и других мозырских учреждений культуры во время субботника трудились на территории бывшей городской детской больницы. Здание на улице Рыжкова не эксплуатируется уже много лет, чтобы навести порядок в окрестностях, понадобились усилия десятков человек. Одни сознательные мозыряне убирали за другими. Теми, кто систематически пытается превратить все вокруг в одну большую свалку. Перед представителями исполкома на субботнике стояла другая задача. Они наводили порядок на велодорожке в районе улице Нагорная и в ее окрестностях. В основном избавлялись от прошлогодней листвы, а также от пустых бутылок и прочего мусора. Велодорожка сегодня – одно из самых популярных мест у спортсменов и родителей. В целом, в рамках весеннего месячника масштабной уборке подвергнутся детские площадки, городской парк, скверы, улицы. Отдельное внимание уделят производственным территориям.Присоединиться к доброму делу может каждый желающий житель Мозыря. Весенний месячник по благоустройству продлится по 11 апреля.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ