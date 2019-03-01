Телеканал Мозырь
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Мозырский драмтеатр на суд зрителей вынес спектакль по пьесе чешского драматурга Карела Чапека «Мать». Премьера прошла при полном аншлаге.
Руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцовой студии циркового искусства «Арена» Мария Николаевна Кузнецова по итогам 2018 года стала победителем конкурса «Человек года в сфере культуры» в номинации «Цирковое искусство».
»
Рубрика:
Новости
Лучшие животноводы Мозырщины получили заслуженные награды от республиканского профсоюзного комитета
1 марта 2019, 20:20
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«
Мозырский драмтеатр на суд зрителей вынес спектакль по пьесе чешского драматурга Карела Чапека «Мать». Премьера прошла при полном аншлаге.
Руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцовой студии циркового искусства «Арена» Мария Николаевна Кузнецова по итогам 2018 года стала победителем конкурса «Человек года в сфере культуры» в номинации «Цирковое искусство».
»
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