Куда припарковаться инвалиду? Проблема свободных парковочных мест для Мозыря стоит не так остро, как в более крупных городах, но все-таки ощущается. Особенно людям с ограниченными возможностями. Съемочная группа «Телеканала» проехала по городу и посмотрела, как часто места для инвалидов занимают неправомерно.

Утро буднего дня. С Анной Шевко мы договорились встретиться на площади Ленина. Аня – водитель со стажем, аккуратный и дисциплинированный. Особый статус подчеркивает только наклейка. В обычной жизни Аня передвигается на коляске. А еще Аня – молодая мама. Именно с рождением ребенка машина для нее стала практически безальтернативным средством передвижения на большие расстояния.

Свободных мест на парковке достаточно. Правда, под специальным знаком, стоит сразу несколько машин. Аня паркуется неподалеку. Говорит, для нее это не принципиально, было бы место. Похоже для владельцев этих автомобилей требования установленного здесь знака тоже не особо принципиальны. На улице банков, как в народе еще называют Ленинскую, Аня паркуется на специально отведенном месте. Водители добросовестно оставили свободным. Правда, так бывает не всегда. В часы пик припарковаться здесь практически невозможно. Специально обозначенные парковочные места зачастую бывают заняты.У рынка «Привоз» Ане пришлось припарковаться в стороне. Пока в дело не вмешались сотрудники ГАИ, парковочные места для инвалидов были заняты. Спешка и лень зачастую берут верх над совестью. Чтобы оправдаться, водители придумывают разнообразные отговорки. Где-то под спецпарковки отводят большие сектора, где-то вообще не считают нужным их оборудовать. А между тем,располагаться такие стоянки должны ближе к входу, чем обычные. Кроме того такое машино-место должно быть шире обычного, чтобы человек на коляске мог широко открыть дверь и выйти на улицу. На практике требования выполняются не всегда. Аня говорит, приходится приспосабливаться. Если дверь подопрут, придется просто сидеть на улице.Госавтоинспекторы говорят, за неправильную парку нарушителей штрафуют. Но сейчас в приоритете – работа по обеспечению безопасности на дорогах. Водители обязаны руководствоваться требованиями знака и поступать по совести. Торговые центры, рынки, банки и дворы. Именно в этих местах парковочные места, обозначенные специальной разметкой и знаками, чаще всего оказываются занятыми. В Европе инвалидов называют людьми с особыми потребностями. У нас они оказываются людьми с ограниченными возможностями.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ