Конкурс «Парни нашего завода»

Настоящий мужской букет прекрасным дамам подарили мозырские нефтепереработчики. В последний день зимы во Дворце культуры собрались восемь сильных, мужественных и смелых заводчан, чтобы принять участие в конкурсе «Парни нашего завода». Именно смелость и самая настоящая отвага им действительно пригодились: ведь выйти на подиум во время дефиле решится далеко не каждый.

Уверенной походкой вперед за своей мечтой и бурными аплодисментами. Каждого участника в зале поддерживали коллеги, родные, друзья. Чтобы покорить жюри, практически полностью состоящее из девушек, заводским парням пришлось не просто демонстрировать творческое мастерство, артистичность и результат упорных тренировок в спортзале. Их главная задача была – зажечь так, чтобы подарить самые яркие эмоции каждой зрительнице.

Брутальный спортсмен в жизни, и настоящий артист в душе Александр Анисовец стал вице-мистером завода. Победу праздновал Евгений Харкевич. Впрочем, проигравших в этом конкурсе и не было. Свой диплом в разных номинациях получил каждый конкурсант. А еще – те самые яркие воспоминания, которые есть далеко не у каждого мужчины.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ