Коллектив песни и танца «Вясёлка» Мозырского районного ЦКРОиР решил побороться за звание образцового любительского коллектива

Коллектив песни и танца «Вясёлка» Мозырского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации решил побороться за звание образцового любительского коллектива. На сцене Городского Дворца культуры состоялся концерт коллектива. Кроме зрителей за выступлением наблюдали члены компетентного жюри.

Коллектив «Вяселка» Мозырского районного центра коррекционно-развивающего обучения – коллектив особенный. Маленькие танцоры, певцы и музыканты – воспитанники центра, их напарницы – специалисты центра самых разных профессий: воспитатели и их помощники, учителя-дефектологи, педагоги адаптивной физкультуры. Но на сцене все вместе они артисты. Особые и особенно талантливые. Коллективу «Вяселка» уже больше пяти лет. Он давно заслужил признание зрителей. Ребята выступали на сценических площадках Мозыря, Гомеля, Минска. Наступил черед доказать свою состоятельность на более высоком уровне. Артисты решили побороться за звание образцового любительского коллектива. Таким образом доказать себе и окружающим, что они равные среди равных. «Вяселка» уже победила, даже несмотря на решение жюри. Победила страх, преодолела барьеры, как физические, так и психологические. Ребята показали на сцене настоящее шоу. Программа «Кола гадавыхсвятаў» включала самые разные танцы, обрядовые песни. Настроение праздника на сцене передалось и в зал. Поддержка зрителей была как никогда мощной. Теперь слово за жюри. Результаты смотра будут известны совсем скоро.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ