Когда переходить на летнюю резину?

С 1 декабря по 1 марта в Беларуси автомобили должны быть оборудованы зимними шинами. Такой временной интервал определен Указом № 483 Президента Республики Беларусь. За нарушение предусмотрен штраф в размере 0,5 базовой величины. Летние шины рекомендуется использовать при температуре выше 7 градусов. Специалисты рекомендуют не торопиться с переобуванием авто, ведь в Беларуси снег выпадал и 1 мая.Летние шины имеют другой состав резиновой смеси, который менее подвержен высоким температурам. Проще говоря, она «дубеет» при низких температурах, не обеспечивая должного сцепления. Как правило, нижним порогом считается температура +7, а критической точкой является температура в 0 градусов, после которой шины начинают безбожно скользить. Поэтому решение о смене автообуви должно принимать исходя из погодных условий