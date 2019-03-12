«Как мыши налог украли». Познавательное представление для малышей от налоговой инспекции

Бюджет, налоги и их правильное распределение. Серьезные вопросы простыми и доступными словами. Налоговая инспекция совместно с Отделом образования приняла участие в организации музыкально-познавательного представления для младших школьников под названием «Как мыши налог украли».

Музыкальный спектакль под названием «Как мыши налог украли» на сцене цирковой студии «Арена» поставили артисты театра «Выростайка» Гомельской областной филармонии. В зале – ребята начальной школы. Сюжет постановки содержательный. Что такое бюджет, как он формируется, кто платит налоги и что будет, если их не платить?Один из героев спектакля, инспектор Копейкин стремиться собрать налоги и правильно их распределить. Главная цель, которую преследовали организаторы – прививать подрастающему поколению налоговую культуру. А еще формировать правильное отношение к инспекции в целом и к налоговым инспекторам в частности.

Кульминация сюжета – хитрые мыши крадут мешок с собранными деньгами. При помощи зрителей герои пытаются вернуть народные деньги, предназначенные на содержание школ, больниц и других бюджетных организаций. В итоге зло наказано, деньги возвращены. Артисты справились не только со своей ролью в спектакле, но и с ролью обучающей. Кстати, в репертуаре театра «Вырастайка» только обучающие спектакли, перечень которых постоянно расширяется.

Лидия Потар, Юрий Горобец, ТКМ