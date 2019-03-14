Голосом Олеси Левкович, она же Глаша Сотникова, заговорит на белорусском языке героиня культового сериала

Мозырь – город, полный талантов. Эту истину еще раз подтвердила жительница нашего города Олеся Левкович, которую радиослушатели хорошо знают под псевдонимом Глаша Сотникова. Ведущая «Нелли-инфо» одержала победу в кастинге на озвучку на белорусском языке героини культового сериала. Голосом мозырянки будет говорить Миранда из «Секса в большом городе».

Вот так — легко и эмоционально, — голосом мозырянки Олеси Левкович заговорит на белорусском языке героиня культового сериала, который смотрят миллионы людей по всему миру. Кастинг на озвучку героев «Секса в большом городе» объявил видеосервисVOKA. На первом этапе его участники снимали короткие видео и выкладывали их в Инстаграм. Право выбора, чью роль на себя примерить, оставалось за конкурсантами. При этом Олеся, которая больше известна как радиоведущая «Нелли-инфо» Глаша Сотникова, пробовала озвучку сразу двух героинь.

Для Глаши Сотниковой необычная творческая задача оказалась достаточно простой: радиоведущей девушка работает 15 лет, а еще имеет высшее филологическое образование. За время проведения открытого конкурса организаторы кастинга получили 417 заявок. В финал прошли 50 лучших. Мозырянке удалось не просто озвучить выбранный видеофрагмент из пилотной серии первого сезона сериала «Секс в большом городе», но и продемонстрировать умение подстроиться под «картинку» на экране и, что куда более важно, под характер своего героя или героини. В результате голос Сотниковой оказался идеальным для озвучки Миранды.

Уже сегодня Глаша Сотникова готовится приступить к работе над пилотной серией знаменитого сериала. Премьерный показ обещают уже в апреле на видеосервисе VOKA в разделе «Кино по-белорусски».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ