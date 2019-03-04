Форма им к лицу. Женщины-милиционеры Мозырского РОВД принимаю поздравления

За годы службы Виктория Рябкова научилась максимально быстро собирать и разбирать боевой пистолет. Но главным своим оружием майор милиции считает все-таки традиционно женские качества – внимательность и терпение. Пройдя разные этапы карьерной лестницы, сегодня старший инспектор штаба Мозырского РОВД, в основном, занимается бумагами. И признается, даже один день работы с протоколами и допросами иногда бывает сложнее, чем дежурство в группе.С документами постоянно работают и представительницы самого женского отделения мозырской милиции – службы по гражданству и миграции. Красивые блондинки и эффектные брюнетки ломают стереотипы, и выбирают одну из самых мужских профессий. Строевую, огневую и физическую подготовку девушки-милиционеры проходят наравне с мужской частью личного состава. При этом всегда выглядят безупречно. Даже если на работу пришлось вставать по тревоге. Им к лицу и форма, и красивые улыбки. А в начале марта – двойной повод для хорошего настроения. Сразу за профессиональным Днем милиции – 8е марта. Весенние праздники девушки в милицейском обмундировании обожают и никогда не пропускают.А самый женский подчеркивает их важную роль, даже в условиях железной служебной дисциплины.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ