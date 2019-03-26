«Душевная встреча» с Анатолием Куприяновым

Один из самых авторитетных руководителей своего времени Анатолий Куприянов уже два с половиной года находится на заслуженном отдыхе. На посту генерального директора Мозырского нефтеперерабатывающего завода он проработал 20 лет. А всего нефтепереработке отдал ровно в два раза больше. Сегодня Анатолий Александрович признается, после стольких лет напряженного труда, он наслаждается ритмом нового жизненного этапа. Но полностью в стороне от заводских будней не остался.

Десятки самых разных вопросов Анатолий Куприянов обсудил с молодыми заводчанами и другими жителями Мозыря во время «душевной встречи» во Дворце культуры нефтепереработчиков. Говорили о жизни и секретах карьерного долголетия, вспоминали семейные истории и все оттенки трудовых дней, рассуждали о многом и важном.

«Душевные встречи» — проект, реализованный психологом Михаилом Дыгуном. Мозыряне собираются, чтобы пообщаться с известными персонами. Встреча Анатолия Куприянова с заводчанами была организована также при поддержке профсоюзного комитета нефтеперерабатывающего завода.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ