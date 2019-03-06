Душевная встреча коллег. Ветеранов труда 9 цеха Мозырского нефтеперерабатывающего завода пригласили на экскурсию по предприятию

На теплое и душевное мероприятие нынешние сотрудники Мозырского нефтеперерабатывающего завода пригласили ветеранов труда. Для людей, которые десятки лет отдали родному предприятию, организовали экскурсию и чаепитие.

На настоящую «встречу выпускников» пригласили ветеранов труда 9-го цеха Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Сегодня коллектив цеха производственного хозпитьевого водоснабжения и канализации обеспечивает водой как объекты завода, так и сторонние организации. А сам он появился еще в 1973 году, до того, как нефтегигант выпустил первый полесский бензин.

В трудовой биографии собравшихся на экскурсию мужчин и женщин – десятки лет, отданных родному предприятию. Многие из них стояли у самых истоков создания Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Впервые переступали порог его территории, будучи совсем молодыми специалистами. Вместе с заводом росли, взрослели, набирались опыта.

Автобусную экскурсию для ветеранов провели по новым установкам и строящимся объектом. Небольшую остановку сделали у одной из нынешних установок 9го цеха. Встреча продолжилась душевными разговорами и общением в кафе Дворца культуры.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ