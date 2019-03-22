День борьбы с туберкулезом. Передвижной пульмоскан работал в Козенках

Сегодня в Беларуси проходит информационно-профилактическая акция «Белая ромашка», приуроченная к Всемирному дню борьбы стуберкулезом. Мероприятие ежегодное. Впервые массово его отметили в Швеции в 1908 году. В знак солидарности со всеми больными туберкулёзом, мужчины вдевали цветок белой ромашки в петлицы, женщины украшали им свои шляпы. Прошло уже более 100 лет, но туберкулез так и не удалось победить до конца. В день акции мозырян приглашали пройти флюорографическое обследование.

Если вы не идете на флюорографию – флюорография приедет к вам. Передвижной пульмоскан расположился в центре агрогородка Козенки. Сегодня он украшен белыми ромашками. Пройти обследование пришли десятки местных жителей. Без направления врача и без лишних проволочек. С собой только паспорт. Результат обследования будет известен уже на следующий день.Акция «Белая ромашка» сегодня проходит по всей стране. Традиционной она стала и для Мозыря. Главная задача – привлечь внимание людей к проблеме туберкулеза.

Информирован – значит вооружен. Статистические данные за прошлый год говорят, что Гомельщина занимает лидирующую позицию в Беларуси по заболеваемости туберкулезом. В области выявлено 434 случая. Показатель превысил среднереспубликанский в 1,5 раза. В Мозыре в 2018-ом выявлено 23 новых случая заболевания и один повторный. Кроме того выросло количество внелегочных форм туберкулеза. В частности – туберкулез позвоночника. Врачи рекомендуют обращать внимание на любые изменения в самочувствии.

Мозырские врачи во всеоружии. Тубдиспансер оборудован и оснащен всем необходимым для диагностики и лечения коварного недуга.

Заболевание сегодня успешно лечится, особенно в начальной стадии. Что касается профилактики, кроме здорового образа жизни, основным методом остается ежегодное прохождение флюорографии.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ