Человек, сошедший с экрана. Студенты Мозырского университета встретились с российским актером театра и кино Иваном Колесниковым

Человек, сошедший с экрана. Студенты Мозырскогопедуниверситета получили возможность встретиться с российским актером театра и кино Иваном Колесниковым. Одна из самых его известных последних ролей – это роль советского баскетболиста Александра Белова в спортивной драме «Движение вверх».Российскому актеру Ивану Колесникову студентов Мозырского ВУЗа удалось обаять буквально с первых минут творческой встречи. Перед входом в аудиторию, он услышал, как зрителям скомандовали: «Хлопайте». Принудительные бурные овации Иван сразу же обыграл в своей шутке. Далее не нужно было заставлять никого хлопать, ведь каждый его рассказ вызывал искренние аплодисменты. Невероятно обаятельный и харизматичный, с иронией воспринимающий себя и окружающий мир. О любви и творчестве, о личной жизни, о постоянном самосовершенствовании и о напряженной работе порой по 14 часов в сутки. Рассказать о себе так, чтобы было интересно всем – для этого действительно нужен талант. Творческая встреча проходила в формате беседы. Студенты просили вспомнить Ивана соответственно студенческую жизнь, просили рассказать о съемках в спортивной драме «Движение вверх», в которой он играл советского баскетболиста Александра Белова.Каждый ответ на вопрос Иван Колесников действительно обыгрывал. Удерживать внимание аудитории на протяжении длительного времени для студентов педагогического университета – это полезный опыт. Ведь учитель должен быть в какой-то мере и актером, чтобы увлекать, вести за собой. Причем, Иван Колесников не только увлекательно рассказывал, он еще и пел. Пел Александра Вертинского.Выступление Ивана Колесникова в Мозырском университете организовал Российский центр науки и культуры, расположенный в Гомеле. Вот такое наглядное проявление российско-белорусской дружбы. По словам самого актера, живое общение со студентами ему самому весьма интересно, собственно как и воочию увидеть один из белорусских райцентров.

Под эгидой представительства РОССОТРУДНИЧЕСТВА в Беларуси в Мозырский университет ранее уже приезжал отец Ивана– Сергей Колесников. Знаменитый актер театра и кино, который сейчас ведет популярную телепрограмму «Фазенда». Тогда творческая встреча со студентами тоже прошла на одном дыхании.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ