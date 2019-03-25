«Безопасный переход». Акция ГАИ



С 20 по 29 марта на территории Мозырского района Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Безопасный переход».Цель работы профилактика дорожно-транспортных происшествий, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам.

«Безопасный переход». Профилактическое мероприятие под таким названием проводится на территории Мозырского района с 20 по 29 марта. Внимание к проблеме не случайно. С начала 2019 года на территории Гомельской области на пешеходных переходах произошло 21 ДТП, в которых 1 пешеход погиб и 19 получили различные травмы.

Госавтоинспекция напоминает! При пересечении проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, а также по регулируемому пешеходному переходу при разрешающем сигнале светофора пешеход имеет преимущество. Обязанность водителя –

уступить дорогу. Задача пешехода – ступая на проезжую часть убедиться в собственной безопасности.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ