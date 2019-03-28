Бессменный Михаил Копач и 30 лет «Классическим гитарам»

Ансамбль «Классические гитары» 30-летний юбилей отметил большим концертом во Дворце культуры «Строитель». За время своего существования творческий коллектив претерпел несколько смен состава, менялись гитаристы, репертуар. Бессменный художественный руководитель «Классических гитар», автор и исполнитель Михаил Копач выделяет в жизни своего детища три периода.На протяжении трех десятков лет гитаристы радуют своих слушателей классической музыкой, в полном понимании этого слова. В репертуаре ансамбля присутствуют также произведения группы «Битлз», кубинские, испанские мотивы, русские народные песни и даже белорусская полька. Поздравить Михаила Копача и его коллектив с творческим юбилеем пришли десятки благодарных слушателей: учащаяся молодежь, педагоги, библиотекари, коллеги по музыкальному цеху. Вместе с основным составом музыкантов на сцену вышли дети из ансамбля «Дольче прима» детской школы искусств №2. Для многих из них «Классические гитары» могут стать следующей ступенью в творческой карьере.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ