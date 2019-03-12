«Берегите детей!» Профилактическая акция ГАИ

По 15 марта включительно на территории Мозырского района проводится республиканская профилактическая акция по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма под названием «Берегите детей!».

Только за два первых месяца текущего года на дорогах Беларуси погибли 2 ребенка, 44 получили травмы различной степени тяжести. В связи с этим ГАИ инициировало проведение республиканской профилактической акции по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.Одна из причин ДТП, происходящих с детьми по вине водителей – это нарушение правил проезда пешеходных переходов и нарушение правил перевозки несовершеннолетних. Госавтоипеспекторы призывают взрослых сделать все возможное ради безопасности детей. При приближении к переходам следует плавно снижать скорость и быть готовым в любой момент затормозить. Особо внимательными нужно быть водителям при движении во дворах.

При перевозке детей в автомобиле, обязательно использовать специальные удерживающие устройства согласно веса и роста ребенка вплоть до 12 летнего возраста, подростка обязательно пристегивать ремнем безопасности.

А еще весна – время велоактивности. Сотрудники ГАИ напоминают родителям, что до 14 лет запрещено выезжать на велосипеде на проезжую часть и даже если ребенку уже исполнилось 14 лет, то при наличии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек выезжать на дорогу также нельзя; маленьким детям следует кататься только в безопасных местах, вдали от дорожного движения, в парках и на специальных велодорожках, во дворах и по тротуарам.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов