Артистизм и умение держаться на сцене. В 16 школе прошел районный этап областного фестиваля любительских коллективов «Аркад»

Выйти на большую сцену, не забыть слова и качественно сыграть свою роль. Кроме всех этих задач перед конкурсантами ежегодного фестиваля любительских коллективов «Аркад» стояла еще одна очень важная задача. Помнить о произношении и говорить на иностранном языке, как на своем родном. Только в этом случае можно рассчитывать на победу. Для участия в районном этапе областного фестиваля заявки подали 17 театральных коллективов практически изо всех школ. Конкурс состоялся на сцене 16 школы. Учителя в качестве режиссеров-постановщиков, ученики – в качестве актеров. Среди участников этого года немало завсегдатаев фестиваля. Есть и дебютанты. Театральный коллектив «Капитошка» вынес на суд жюри постановку «Груффало» на английском языке.В роли мохнатого и клыкастого жителя леса – четвероклассник Олег. Английский изучает второй год. Свою роль знает наизусть, готов продемонстрировать это и на сцене и перед камерой. Победить нужно было, прежде всего, свою робость и страх. С этим справились все. Большинство постановок на английском, в два раза меньше – на немецком, еще меньше на французском. На конкурс не заявились испанцы. Зато в следующем году жюри надеется услышать спектакль на китайском. Его факультативно начали изучать в 15 школе. Итоги районного этапа подведены. Третье место у французов 5 школы, диплом второй степени достался сразу двум англоязычным коллективам 11школы и гимназии. Первое место заняла постановка «Барышня-крестьянка». Ее отыграли на немецком языке ребята из театрального коллектива «Волшебники» школы № 13. Дипломом также отмечена театральная постановка 9 школы. Победители представят Мозырь на областном этапе фестиваля «Аркад», который состоится в Жлобине.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец. ТКМ