Акция памяти и скорби в Озаричах

Акция памяти и скорби у мемориального комплекса «Озаричи» прошла в Калинковичском районе. На мероприятие, посвященное 75-летию освобождения узников лагеря смерти от немецко-фашистских захватчиков, приехало более 300 человек из разных стран.

Житель Жлобина Геннадий Герасимович в Калинковичский район старается приезжать каждый год. Это сегодня здесь – мемориальный комплекс, и колючая проволока используется, как декоративный элемент. Но для бывшего узника концлагеря все по-настоящему. Озаричи в его душе – по-прежнему живая рана. Боль, которую он пронес через десятки лет.

Совсем маленькой в концлагерь вместе с семьей попала и мозырянка Татьяна Антоновна. С трудом сдерживая подступающие слезы, она рассказывает, на болотистой территории «Озаричей» не было построек, все узники небольшими группами находились под открытым небом. А подступы к лагерю — заминированы. Каждый выживший вспоминает о спасительной тропе, по которой приходилось очень аккуратно идти на пути к спасению. Роковым мог стать всего один неверный шаг в сторону.Люди содержались под открытым небом. Строить шалаши или землянки, собирать хворост для подстилки, разводить костры категорически запрещалось. Узников не кормили, не давали питьевой воды. Специально заражали тифом. В тех, кто приближался к колючей проволоке, охранники стреляли без предупреждения. В ночь на 17 марта советская армия освободили из Озаричских лагерей почти 35 тысяч человек, половина из них дети детей до 13 лет, остальные женщины и старики. И хотя концлагерь Озаричи просуществовал совсем недолго, на его территории оборвались около 20 тыс. человеческих жизней. В 2019-м со дня освобождения узников лагеря смерти исполнилось ровно 75 лет. Невинных жертв трагических событий 44-го — вспоминали бывшие узники, ветераны войны и труда, представители власти, трудовых коллективов, активисты Фонда Мира, общественных организаций. На акцию памяти и скорби у мемориального комплекса собрались порядка 300 человек из разных областей Беларуси и России.

Мемориальный комплекс на месте бывшего лагеря смерти был построен в 1965 году. О трагедии возле комплекса сегодня напоминает каждый квадратный метр земли: дорога смерти, вдоль которой растут деревья, стоят венки, натянута колючая проволока.

Наказ молодому поколению от узников – беречь мир, не забывая страшные уроки войны. Во время митинга память о погибших в лагере смерти почтили минутой молчания, к мемориалу возложили венки и цветы. Как символ мира и согласия, школьники выпустили в небо голубые воздушные шары. Мероприятия, приуроченные к памятной дате, продлились в соседних населенных пунктах.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ