4 марта – День белорусской милиции

Профессиональный праздник сегодня отмечают представители мозырской милиции. Люди, которые ежеминутно находятся на страже общественного порядка и безопасности каждого жителя района, принимают поздравления от родных, коллег и руководства.

Они первыми приходят на помощь и оберегают наш покой 24 часа в сутки. 4 марта поздравления в честь профессионального праздника принимают представители мозырской милиции. Теплые слова в адрес сотрудников всех отделений – от наркоконтроля до инспекции по делам несовершеннолетних, — звучат из уст родных и близких, друзей и коллег. А также от руководящего состава Мозырского районного отдела внутренних дел.