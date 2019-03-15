38-ми юным мозырянам в День Конституции вручили паспорта

Ученица 9-ой школы Янина Подгорная практически самая младшая участница торжественной церемонии, приуроченной к 25-летию Конституции Республики Беларусь. 14 лет юной активистке исполнится только летом. Но, как говорится, возраст – не помеха высоким достижениям. Глава школьной пионерской дружины знает, успех достигается благодаря дисциплине и ответственности.

Янине и еще 37-ми лучшим учащимся Мозырщины в День Конституции вручили первые паспорта. Большое мероприятие прошло в 16й школе в рамках акции «Мы — граждане Беларуси».

Олимпиадники и отличники учебы, спортсмены и активисты школьной жизни самый важный документ традиционно получают из рук руководителей местной вертикали, депутатов, известных лиц. Что особенно подчеркивает общественную важность события.

Для всех участников праздника в 16й школе подготовили тематические выставки. Еще одним подарком ко Дню конституции стали музыкально-танцевальные поздравления от творческих коллективов города.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ