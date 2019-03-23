23 марта пройдет районный субботник

Завтра пройдет субботник. Его статус: весенний. Порядковый номер: первый. Номинация:районный. Основа: добровольная. Можно считать, что мероприятия по весенней уборке города стартовали. В порядок мозыряне приведут улицы, дворы, в общем, территорию района. Некоторые проведут субботник на рабочих местах, деньги будут перечислены на специальный счет. В этом году, приняв участие в субботнике, вы тем самым сможете внестиличный вклад в укреплении материально-технической базы Мозырской городской детской больницы. А некоторые мозыряне решили не дожидаться субботы и грабли с метелками взяли уже на этой недели. Впереди планеты всей в деле наведения порядка, конечно же, педагоги. Эта учительская бригада после зимы чистила парк, причем педагоги прошлись рейдом чистоты как по новой, так и по старой части парка. И это только начало. Как всегда конец марта и весь апрель пройдет в республике под девизом «Наведем порядок вместе».