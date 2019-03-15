15 марта – День Конституции Республики Беларусь. Тематические уроки для старшеклассников

15 марта, в Беларуси отмечается один из важнейших государственных праздников – День Конституции. Первый главный основной Закон республики был принят в 1994 году. В 2019 –

юбилейная дата – белорусской Конституции исполняется 25 лет. Во многих учреждениях по этому случаю проходят тематические мероприятия. Поздравительную акцию поддержали и мозырские школы.

В преддверии конституционного юбилея –25-летия со дня принятия главного государственного документа суверенной Беларуси – для старшеклассников 11 школы провели тематические уроки. Молодые люди не только досконально изучают основной закон, но и стараются его анализировать, рассуждают и о правах, и о гражданских обязанностях. Те, за кем будущее страны, осознают всю серьезность возложенной на них перспективной ответственности, поэтому с увлечением штудируют статьи конституции. Ведь это фундаментальный закон, он аккумулирует основные нормы и правила, по которым строится жизнь

Тематический урок, главная героиня которого белорусская Конституция – проходил в формате «диалога», а еще обмена мнениями. У старшеклассников мнение по многим вопросам уже сформировано, по мере взросления оно будет корректироваться и совершенствоваться. Непосредственно детально Конституцию изучают в 11 классе, однако на уроках обществоведения и истории ученики с основным нормативно-правовым актом страны соприкасаются гораздо раньше. 15 марта – это государственный праздник Беларуси. В День Конституции учителя истории и обществоведения будут открывать свои занятия поздравлением.