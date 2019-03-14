14 марта в деревне Большие Зимовищи произошел пожар, в результате которого погиб человек

14 марта около 4 утра мозырским спасателям сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Большие Зимовищи. Когда первые подразделения прибыли к месту тревожного вызова, из деревянного дома шел густой дым, одна из комнат была объята огнем.При проведении разведки звеном газодымозащитнойслужбы на полу было обнаружено обгоревшее тело хозяина дома, 1961 года рождения. Пожар ликвидировали спасатели. Причина устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит следственно-оперативная группа.