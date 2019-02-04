Знаменитый мозырский художник Александр Одосий отметил 50-тилетний юбилей

Знаменитый мозырский художник Александр Одосий отметил

красивый юбилей – 50 лет. Съемочная группа телеканала побывала в гостях у автора картин, которые не просто поражают своими размерами, но и глубоким философским подтекстом.

Его картины сразу бросаются в глаза, они шокируют, удивляют, восхищают, эти работы никого не оставят равнодушными. И не только из-за огромных размеров шириной четыре-пять метров и высотой около трех. Александр Одосий не просто художник, он философ. Гигантское полотно «Прощание славянки» создавалось на протяжении 5 лет. Сколько краски на него ушло, и сколько натурщиков побывало в мастерской художника, не пересчитать. Но это того стоило. Картина отображает перестроечные времена, время развала Советского Союза и зарождения суверенной Беларуси. Страна разрушилась не только территориально, ломались устои, менялись ценности, понятия, целое мировоззрение. А вот еще одна из последних работ мастера под названием «Сердца на копия поднимем». В центре творческого замысла художник –человек, такой каков он есть со своими пороками и недостатками. Форисейство, блуд, пьянство. Изображен и сам автор, который из гордости закрывает от зрителей картину. История, религия, прошлое и современность. В аллегорической форме Александр Одосий рассказывает о том, что его волнует.На картинах Александра Одосия мозыряне могут узнать своих соседей, коллег и просто знакомых. Ведь все герои реальны. Поиск натурщиков –

это отдельная история. К примеру, сантехник пришел починить трубу, а художник уговорил его попозировать для картины, посвященной казачеству. Кстати, эта тема у художника долгоиграющая, он не раз к ней обращался. Сказывают корни, ведь Александр Одосий родился в Западной Украине, а его мама из казачьего рода. Многие персонажи творческих работ предстают в обнаженном виде, но без всякого сексуального подтекста. Эта, так сказать, одна из фишек художника.

50 лет для Александра Одосия –это не только красивый юбилей, это время подвести промежуточные итоги. У художника еще много задумок, которые предстоит реализовать. На создание таких глобальных работ уходит много как физических сил, так и моральных. Ведь вкладываются эмоции, переживания. После написания картина начинает жить собственной жизнью. Но есть и нюансы, например, даже организовать персональную выставку, приуроченную к юбилею автора, весьма проблематично из-за нестандартных размеров полотен.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ