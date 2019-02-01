Записаться на прием к кардиологу, неврологу, лору или эндокринологу через терапевта. Что изменилось с нововведением?

В мозырских поликлиниках с 1 января изменился порядок приема врачей специалистов. Теперь, чтобы записаться на прием к кардиологу, неврологу, лору или эндокринологу нужно получить направление у врача-терапевта или врача общей практики.

На привычном месте рядом с регистратурой в поликлинике на Котловца вместо целого ряда журналов самозаписи, теперь лежат только два. Оба – на пульмоскан. Записаться на прием к таким специалистам как невролог, отоларинголог, уролог, эндокринолог и кардиолог теперь можно, только посетив врача-терапевта или врача общей практики. А вот к участковому записаться можно самостоятельно, как и к педиатру, гинекологу, хирургу, травматологу и стоматологу, дерматологу, инфекционисту, а с февраля еще и к офтальмологу. Сделать это можно через интернет или через регистратуру, подойти или позвонить. Действительно, к травматологу можно было попасть уже сегодня, а к хирургу запись есть на вторник. Хотя раньше очереди были длиной в месяц. Правда, работы прибавилось терапевтам. Трудности с записью возникают и у пациентов пожилого возраста.Еще одно новшество – в поликлиниках появились врачи общей практики. Это специалист, компетентный во всех областях. Поэтому обращаться к такому доктору можно с любыми проблемами. В случае острой необходимости врач общей практики перенаправит пациента на консультацию к узкому специалисту.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ