Закон для всех. Техосмотр – для каждого

По итогам рейдов, которые проводят «Белтехосмотр» и ГАИ, специалисты сделали вывод: примерно 18–20% автотранспортных средств участвуют в дорожном движении без прохождения гостехосмотра. За 12 месяцев 2018 года в Гомельской области инженерами диагностических станций было допущено к участию в дорожном движении 169 544 транспортных средств – это (30% от числа зарегистрированного транспорта), что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период 2017-го. Статистические данные показывают, что с введением госпошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении количество автовладельцев, которые проходят техосмотр, снизилось. Специалисты связывают уменьшение спроса на услугуеще с тем, что с ряда категорий граждан были сняты льготы по оплате госпошлины. ГАИ проводит рейды по выявлению таких нарушителей. Основная цель мероприятий – не наказать, а мотивировать владельцев транспортных средств к прохождению государственного технического осмотра и пресечь факты эксплуатации технически неисправных транспортных средств. В 2018 году к административной ответственности только за время проведения рейдов привлечено более 1,5 тыс. автовладельцев. А всего за год – почти 52,5 тыс. владельцев транспортных средств.