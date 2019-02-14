Вручение юбилейных медалей, приуроченных к 30-тилетию вывода войск из Афганистана, продолжается

Юбилейные медали 15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода Ограниченного контингента советских войск с территории Демократической Республики Афганистан. В связи с памятной датой Президентом Александром Лукашенко был подписан Указ об установлении юбилейной медали. Награду в эти дни вручают воинам-интернационалистам, а также матерям и вдовам, которые потеряли своих сыновей и мужей в этой войне.

Ольга Демьяновна в афганской войне потеряла сына. 20-тилетний Володя погиб в бою. За мужество и героизм посмертно награжден орденом Красной звезды. Прошло более 30 лет, но душевная рана не заживает. Мать даже не знала, что ее Володю отправили в Афганистан, это был секрет отца и сына, которые пытались ее уберечь от переживаний. Не получилось. Тело Владимира Семененко стало первым «грузом -200», отправленным в Мозырь.

15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода Ограниченного контингента советских войск с территории Демократической Республики Афганистан. В связи с памятной датой был подписан Указ об установлении юбилейной медали. Награду вручают воинам-интернационалистам, а также их вдовам и матерям погибших солдат. Ольга Журович со слезами на глазах слушает благодарность за сына Олега, за его мужество и стойкость, за то, что с честью выполнял свой воинский долг до конца.

В семье Ильюк 15 февраля – это особая дата. Василий Михайлович ветеран афганской войны. Он кадровый военный, известие о том, что отправляется служить в горячую точку, воспринял, как водится, спокойно. Супруга Мария Михайловна плакала тогда, женщина плачет и сегодня, это тяжелые воспоминания.

Никто не забыт. Это основная цель и смысл акции, приуроченной к памятной дате – выводу советских войск из Афганистана. В этом году дата юбилейная – исполняется 30 лет.

От афганской войны нас отделяет уже 30 лет. Это была последняя большая война большой страны. В суверенной Беларуси ее помнят и сегодня.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ