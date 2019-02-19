Впервые в Беларуси пройдет акция «Единый день безопасности»

Акция продлится с 20 февраля по 1 марта. В эти дни состоятся целенаправленные профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях пожаров, аварий, оказанию первой медицинской помощи. В период проведения акции «Единый день безопасности» пройдут учения и тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на взрыво-, пожаро-, химически опасных объектах, объектах с массовым пребыванием людей. Запланированы проверки системы оповещения, в том числе через SMS, трансляция сообщений от МЧС в телевизионном и радиоэфире. Различные учреждения отработают безопасное проведение эвакуации из своих зданий.

В рамках акции будут организованы квесты «Формула безопасности», интеллектуальные игры «Безопасный сосед», обучающие площадки «Пять шагов спасения», пройдут конкурсы на лучшую творческую работу, посвященную вопросам безопасной жизнедеятельности, тематические концертные программы и театрализованные представления. В структурных подразделениях различных ведомств пройдут дни открытых дверей.

Помимо органов государственного управления и местных органов власти, участие в акции примут различные организации и общественные объединения.

Задачи масштабного профилактического мероприятия – формирование совместными усилиями в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением. Предполагается, что «Единый день безопасности» будет проходить в стране дважды в год: в феврале и сентябре.