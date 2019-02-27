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Рубрика: Cпорт

Воспитанница СДЮШОР №1 Анна Бондаренко — победительница первенства Республики Беларусь по бадминтону

27 февраля 2019, 20:58

Успешно для бадминтонистов СДЮШОР №1 прошло первенство страны по бадминтону, которое проходило в Бресте и где принимали участие в соревнованиях, мальчишки и девчонки возрастной категории «не старше 2000 года рождения», в том числе и воспитанники отделения бадминтона Мозырской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1.

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