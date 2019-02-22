Вопрос благоустройства и наведения порядка, а также работу с обращениями граждан рассмотрели на заседании исполкома

Первый вопрос, который рассмотрели районные власти на очередном заседании – это ход выполнения работ по наведению порядка и благоустройству. 2018 был объявлен годом Малой родины. И, действительно, в прошлом году Мозырщина преобразилась – стала краше и чище. Неиспользованные земли активно вовлекались в хозяйственный оборот. Акцент делали на историко-культурное наследие, места захоронения. Без внимания не остался ни один населенный пункт, приводили в порядок территории вдоль автомобильных дорог, обустраивали зоны отдыха. Основная нагрузка легла на коммунальников, которые следили за порядком, обустраивали, реставрировали, ремонтировали, озеленяли. Не остались в стороне и рядовые мозыряне, которые поддержали проведение месячников по благоустройству и субботников. Кстати, в 2018 было проведено 3 субботника со сбором средств. Общими усилиями было заработано более 335 тыс. белорусских рублей. Вырученные деньги были направлены на проведение культурно-массовых мероприятий и укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Значительный вклад в благоустройство района внес опытный лесхоз. Посадка и восстановление лесного фонда, санитарные вырубки и другие мероприятия, направленные на сохранение и приумножение общего богатства – леса. Кстати, в рамках проведения субботников у многих мозырян появилась возможность оставить о себе память в виде посаженного дерева вместо тех, которые уничтожил жук-короед.

На заседании исполкома также рассмотрели итоги работы с обращениями. За 12 месяцев прошлого года в районную администрацию поступило 726 обращений от граждан и юридических лиц. Из общего количества большая часть жалоб касаются вопросов эксплуатации и ремонта жилфонда, коммунального и дорожного хозяйства и относятся к компетенции жилищно-коммунального хозяйства. Некоторые вопросы удалось разрешить в 2018, часть обращений остаются на контроле.