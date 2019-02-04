Вниманию граждан города Мозыря и Мозырского района! 6 февраля пройдет заседание комиссии по координации работы по содействию занятости населения

6 февраля 2019 года в 16.00 в Мозырском райисполкоме (пл. Ленина, 16, кабинет 108, 1 этаж) в рамках реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 года № 3 «О содействии занятости населения» состоится заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения.Предварительная запись по телефону

25-19-48.