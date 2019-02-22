Внимание, пропала пожилая женщина!

Милиционеры устанавливают местонахождение Подалинской Полины Денисовны, 1948 года рождения, жительницы деревни БорисковичиМозырского района, которая вечером 20 февраля покинула палату кардиологического отделения Мозырской городской больницы и пропала. Ее приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения, волос короткий седой. Была одета в зимнюю куртку бордового цвета, светло-бежевые штаны, войлочная обувь синего цвета. Если вам что-либо известно о местонахождении Подалинской Полины Денисовны, просьба сообщить по телефонам: 8-029-246-58-84, 32-12-49 или по короткому номеру 102.