Внедрению инновационных материалов и повышению инвестиционной привлекательности региона был посвящен строительный форум, который проходил на базе Мозыря

Мозырь растет и видоизменяется согласно современным требованиями архитектурной моде. Новые дома, магазины и торговые центры, в этом году после реконструкции заработает городской бассейн, возобновилось строительство театра. Поэтому проведение строительного форума на базе района не случайно, а закономерно. Подобные мероприятия проводились и ранее, но не в таком формате и не на таком уровне.

Задачи у форума глобальные – это и обсуждение перспектив применения инновационных строительных материалов, и поддержка в реализации проектов по улучшению условий городской жизни, транспортных сообщений. В целом, повышение инвестиционной привлекательности региона, а также обмен опытом между компаниями, налаживание сотрудничества между производителями и поставщиками, и представителями органов власти. На форуме присутствовали также студенты лицея строителей. Им в будущем предстоит воплощать в жизнь современные строительные идеи и архитектурные решения.