Ваш ребенок – гений! Интеллектуальный центр развития детей «Смартум»расширяет возможности и приглашает на обучение!

Ментальная арифметика, меморика (развитие памяти), либерика (скоростное чтение), подготовка к школе, английский язык, логопед. И новинка этого года – экспресс и комплексный курс подготовки к ЦТ по русскому языку, математике, физике и химии. Академия развития интеллекта Смартум расширяет возможности! Запишите ребенка до первого марта и получите скидку 20% на первый месяц обучения!

Маленькие Пифагоры и Архимеды увлеченно считают, совершенно не обращая внимания на камеру. Шестилетки и чуть постарше свободно оперируют цифрами. Эти ребята – ученики класса «ментальной арифметики» Академии развития интеллекта детей «Смартум». Что такое Академия развития интеллекта, что такое ментальная арифметика, они, может быть, и не ответят, зато без труда быстро складывают и вычитают в уме трехзначные числа.

Сложности не вызывает ни вычитание, ни сложение. Занятие в радость и без напряжений. Специальные методики направлены на развитие памяти, логики, креативного и образного мышления. За два с половиной года, которые работает «Смартум», здесь есть уже и свои достижения. Ребята неоднократно становились победителями и призерами престижных республиканских и международных конкурсов. Но, конечно же, первыми, как и положено, изменения замечают родители. Старший сын Натальи занимается в «Смартуме» уже два года. И родителям, и парню настолько нравится, что планируют расширить спектр занятий.

В маленькие академики Наталья планирует записать и своего младшего сына. Благо, развивающих курсов хватает. Это и меморика, и либерика, и подготовка к школе, и занятия с логопедом для детей с речевыми нарушениями. Кстати, опытные специалисты проводят индивидуальные занятия с детками от трех лет. В целом, все курсы взаимосвязаны и их цель – развитие памяти, логики, внимания, усидчивости.

В «Смартуме» твердо уверены – талантлив каждый малыш. Главное помочь ему раскрыть способности и привить тягу к учебе. Не забыли здесь и про старшеклассников.

Интеллектуальный центр развития детей «Смартум» положительно зарекомендовал себя. Можно быть уверенным, что здесь и к централизованному тестирования выпускников подготовят без проблем. Не теряйте время, записывайте своих детей прямо сейчас!Телефон для справок – 8 033 617 77 88

Адрес интеллектуального центра развития детей «Смартум»–Мозырь, улица Ульяновская , 22 а, второй этаж.