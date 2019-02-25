В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина-пешеход

Утром 25 февраля в Мозыре на улице Интернациональная 59-летний водитель автомобиля «Опель» сбил пожилую женщину. Пешеход переходила проезжую часть в установленном месте, до тротуара оставалось совсем немного. ДТП произошло в 7:30. По словам водителя, уличное освещение уже было отключено, и в темноте он не заметил пенсионерку. В результате аварии пострадавшая, 1946 года рождения, получила ушиб плеча. После оказания медицинской помощи, женщина отправилась домой. По факту аварии ГАИ проводит проверку.