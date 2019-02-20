В Мозырском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали водитель автомобиля Ford и женщина-пассажир

19 февраля на 5 километре подъездной дороги к нефтеперерабатывающему заводу 50-летний мозырянин за рулем автомобиля Ford, двигаясь по второстепенной дороге, на неравноправном перекрестке не уступил дорогу Mercedes-Benz. В результате столкновенияFord опрокинулся. Водитель и женщина-пассажир с серьезными травмами и многочисленными ушибами были госпитализированы. Госавтоинспекция проводит проверку.