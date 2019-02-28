В Мозырском музыкальном колледже состоялся второй региональный фестиваль детского народного творчества «Музыка в ладошках»

Настоящий праздник народной музыки организовали в музыкальном колледже. Кроме юных музыкантов из Мозыря, показать свое мастерство приехали ребята из Калинковичей, Лельчиц, Светлогорска, Рогачева, Турова, а так же из Гродненской и Могилевской областей. Праздник музыки в таком формате проходил уже во второй раз.Прослушивание состоялось по трем основным номинациям: сольное исполнение по классам домра, цимбалы, баян, аккордеон, балалайка, а также учитель-ученик и ансамблевое исполнение.

Для детей подобные фестивали – возможность услышать других и продемонстрировать собственный уровень владения инструментом.

Основная цель мероприятия – популяризация инструментов народной музыки, которые в современном мире зачастую начинают забываться. Уровень выступающих на фестивале ребят растет. Десятки дипломов различных степеней, еще больше – за участие. Лучшие ребята приняли участие в финальном гала-концерте.