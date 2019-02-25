В Мозырском медицинском колледже подвели итоги конкурса «Чытаем па-беларуску»

Ежегодный конкурс, приуроченный к Международному дню родного языка, в Мозырском медицинском колледже решили провести с использованием современных технологий. Свои навыки выразительного чтения, дикции, а также знание родного языка теперь предстояло подкрепить навыками операторского искусства и монтажа. На суд онлайн-голосования было представлено 20 работ. От классиков белорусской поэзии до современных авторов. Каждый видеоролик – это поэтическое признание в любви к родному краю, родителям. Своеобразный фестиваль белорусского языка в медицинском колледже на этот раз вышел за стены учебного заведения, объединив всех тех, у кого ценность родного слова не вызывает сомнения.