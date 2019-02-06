В Мозырский РОВД поступило сообщение о минировании здания Департамента финансовых расследований. Оно оказалось ложным

Сегодня в Мозыре было перекрыто движение сразу в трех местах. В оцеплении оказались часть улиц Рыжкова и Ленинской. В центре треугольника – здания ГАИ, Департамента финансовых расследований, областной лицей, отделение Белинвестбанка и много других объектов. В соцсетях выдвигались различные версии от учений до версии о заминировании. О том, что случилось на самом деле – в нашем следующем сюжете.

Утро среды для многих мозырян началось с очевидных неудобств. Движение транспорта перекрыли по улице Рыжкова в обе стороны от областного лицея и Кургана Славы, а также на подъеме неподалеку от кинотеатра Мир. Посты ГАИ разворачивали автомобили, милиционеры настойчиво предлагали пешеходам выбрать другой путь.В центре оцепленного треугольника оказалось множество объектов, среди которых здание, где расположены ГАИ и департамент финансовых расследований, общежитие, здания Областного лицея и отделения Белинвестбанк, жилые дома.В соцсетях выдвигались различные версии от учений до версии о заминировании. Как сообщили в пресс-службе Гомельского областного УВД, причиной экстренных мероприятий оказалось анонимное сообщение. В нем сообщалось о том, что в помещении департамента финансовых расследований, по Ленинской, 64 находится взрывное устройство. В срочном порядке были эвакуированы более 80 сотрудников здания, порядка 250 человек покинули лицей, расположенный неподалеку. На месте работали все службы экстренного реагирования.Прибывшая группа разминирования в/ч 5525 после тщательного обследования здания, версию о взрывном устройстве опровергла. Около часа дня движение было открыто. Ведутся следственные мероприятия.