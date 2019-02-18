В Мозыре у Памятного знака на Кургане Славы состоялся торжественный митинг, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана



Торжественный митинг, посвященный 30-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел у Памятного знака. Его установили в честь тех, кто не вернулся с Афганской войны, на священном для всех мозырян месте 2 августа 2012 года. На нем 12 фамилий. Вокруг собрались люди, судьбы которых тесно переплелись с событиями тех времен. Сотни мозырян выполняли свой интернациональный долг в далеком Афганистане.

На Мозырщине проживает более 300 воинов-интернационалистов. Каждый из них с честью несет почетное звание и принимает активное участие в работе по воспитанию подрастающего поколения.

Митинг завершился традиционным возложением цветов.