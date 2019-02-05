В Мозыре регистрируется подъём заболеваемости ОРИ. Около 70 процентов заболевших – дети

В Мозырском районе регистрируется сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Практически 70 процентов заболевших — дети. Об этом сообщили в учреждении здравоохранения «Мозырская центральная городская поликлиника». В среднем ежедневно на прием в детскую поликлинику приводят около 3000 маленьких пациентов с признаками ОРИ. Из них до 1000 обслуживаются на дому врачами. Болеют преимущественно дети дошкольного возраста и младшие школьники. Во взрослые поликлиники ежедневно на прием приходят около 2000 тысяч мозырян с симптомами ОРИ. Ежедневно на дому медики посещают 200 вызовов на дому, еще примерно же такое количество вызовов обслуживают бригады скорой помощи. Повышенная температура, которая не снижается после приема жаропонижающих средств, не проходящий кашель, больше легочных осложнений – основные признаки острых респираторных инфекций этого года. Плюсовые температуры на улице, которые сейчас установились, только способствует распространению вирусов. В период подъёма заболеваемости ОРИ медики настоятельно рекомендуют соблюдать меры профилактики. Постарайтесь сократить время пребывания в многолюдных местах. Почаще мойте руки с мылом, не забывайте хорошо проветривать помещения. Помните и о трёх золотых правилах, которые помогут вашему организму сохранить здоровье: это полноценный сон, рациональное питание и физическая активность.