В Мозыре прошла областная коллегия комитета по архитектуре и строительству. В ней приняли участие специалисты отрасли со всей Гомельщины. Мозырь продемонстрировал сразу несколько строительных объектов, среди которых как объекты индивидуальной жилой застройки, так и многоэтажное строительство.

В зале райисполкома люди, задача которых строить будущее. Управленцы строительной отрасли Гомельщины собрались на выездной коллегии, которая на этот раз прошла на базе Мозыря. Прежде чем отправиться на строительные площадки, актуальная информация о том, как развивается район. За прошедший год Мозырь вырос и качественно, и количественно. Растет численность населения, сам город прирастает целыми улицами и микрорайонами.

Гости побывали на одном из интересных строительных объектов. Дом на Пушкина отличается как внешне, так и внутренне. Вентилируемый фасад из керамогранита – двухуровневые квартиры на верхних этажах. Притом, что объект был построен на месте бывшего онкодиспансера, который на аукционе выкупила частная кампания «Тетрастиль». Частично здание было снесено, частично реконструировано. 11 этажей в одной части, еще 2 этажа в другой. Всего 75 квартир плюс в двухэтажной постройке разместятся объекты соцназначения. В декабре первая очередь введена в эксплуатацию. Вторым этапом буден введен подземный паркинг на 15 машиномест.

Внутри новостройка оказалась такая же непохожая на другие, как и снаружи. Творческий подход и желание сделать что-то особенное – и вот он результат. Даже без отделки квартиры впечатляют. Свободная планировка, панорамные окна. Кстати, пентхаусы пока не проданы, Стоимость квадратного метра в этом доме варьируется от 1000 до 1200 белорусских рублей. Следующим объектом для посещения стал лицей строителей. Здесь нанимателям рассказали о проблемах, которые возникают на всех этапах подготовки строителей. Мозырский лицей строителей готовит специалистов отрасли по различным специальностям. Всего около 600 учащихся. Причем сегодня специалистов готовят не наобум. Прежде, составляют договора взаимодействия с заказчиками кадров. Кстати, в последние годы спрос на строительные профессии растет. В то время как есть трудности с набором учащихся и с закреплением выпускников на местах.

О том, на какой базе готовят будущих строителей, участники коллегии увидели, побывав в учебно-производственных мастерских. Здесь стараются идти в ногу со временем. Ведь в строительстве нельзя быть консервативным. Еще один вопрос, который рассмотрели на конкретных примерах – развитие индивидуального жилищного строительства путем крупнопанельного домостроения.

Возвышающиеся стрелы строительных кранов в городе – это признак жизни и развития. Участники коллегии воочию убедились, Мозырь растет и развивается.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ