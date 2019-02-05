В Мозыре пенсионер пил спирт и случайно поджег себя сигаретой

4 февраля в 21-47 спасателям поступило сообщение от дежурной медсестры городской больницы о том, что на улице Геологов в Мозыре мужчина получил ожоги. Выяснилось, что пенсионер, находясь дома, пил спирт и пролил его на себя. Затем по неосторожности мужчина обронил сигарету, в результате чего жидкость мгновенно вспыхнула. С предварительным диагнозом «ожоги 1-3 степени» пострадавший был госпитализирован в реанимацию районной больницы.