Сегодня утром на Кургане Славы произошло дорожно-транспортное происшествие

Не учел погодные условия, неправильно выбрал скорость, в результате чего снес дорожный знак. 21-летний водитель из Ельского района за рулем «Опеля» стал виновником ДТП, которое произошло на Кургане Славы. По словам молодого человека, таким образом он пытался уйти от столкновения с машиной, которая ехала впереди и резко затормозила перед пешеходным переходом. Водитель видел, что остановка общественного транспорта пустая и поэтому решил, так сказать, уйти вправо.

На последней неделе зима решила не сдавать своих позиций. Синоптики прогнозируют снег, метель, дождь, порывы ветра до 18 метров в секунду. Все это негативно отражается на дорожной обстановке и требует предельной осторожности как со стороны водителей, так и пешеходов.