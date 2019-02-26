В Мозырь приехала выставка «Мир обезьян»

Такие разные, большие и маленькие, совсем ручные и немного диковатые. В Мозырском выставочном зале открылась выставка «Мир обезьян». Мадагаскарский лемур, сразу несколько видов мартышек: зеленая, белоносая, болотная, обезьяна саймири, макак-резус, гамадрил, белоухая игрунка. 8 видов обезьян в соседстве с представителями других экзотических животных.Здесь можно совсем близко увидеть игуану, тукана, сразу двух совершенно разных питонов, рассмотреть нильского крокодила и дикобраза, понаблюдать за шустрым сурком и енотом. Есть здесь совсем ручные кролики и шиншиллы.Это не просто зоопарк. Многих животных можно погладить, сфотографировать и даже угостить чем-нибудь вкусным. Конечно, с позволения смотрителей. Детский билет обойдется в 5 рублей, взрослый – 8 р. В случае, если у вас есть скидочный купон, сумма будет меньше. «Мир обезьян» открыт для мозырян до 11 марта. Посетить выставку можно с 10 до 18 часов.