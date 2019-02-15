В Калинковичском районе при пожаре жилого дома погиб мужчина

В Калинковичском районе в деревне Капличи в частном доме произошел пожар. Когда спасатели прибыли на место, деревянное строение было полностью охвачено огнем, кровля обрушилась. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в комнате было обнаружено сильно обгоревшеетело хозяина, пенсионера 1954 года рождения. Он проживал один. Причина трагедии устанавливается. Одна из версий возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печи. Проверку проводит следственно-оперативная группа.