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Рубрика: Новости

В Калинковичском районе при пожаре жилого дома погиб мужчина

15 февраля 2019, 20:22

В Калинковичском районе в деревне Капличи в частном доме произошел пожар. Когда спасатели прибыли на место, деревянное строение было полностью охвачено огнем, кровля обрушилась. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в комнате было обнаружено сильно обгоревшеетело хозяина, пенсионера 1954 года рождения. Он проживал один. Причина трагедии устанавливается. Одна из версий возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печи. Проверку проводит следственно-оперативная группа.

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