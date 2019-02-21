В Калинковичском районе автомобиль сбил 50-летнию женщину, которая двигалась по краю проезжей части

Вечером 19 февраля в Калинковичах 33-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди А6» совершил наезд на 50-летнию женщину, которая при наличии тротуара двигалась по краю проезжей части в попутном направлении. Пешеход не была обозначена световозвращающим элементом. В результате происшествия женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована.