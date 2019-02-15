В Калинковичах прошло торжественное мероприятие, главными героями которого стали воины-интернационалисты

В Калинковичах в райисполкоме прошло торжественное мероприятие, главными героями которого стали воины-интернационалисты. Собрание было посвящено 30-летию выводу советских войск из Афганистана.

Трогательные стихи, песни-воспоминания, раритетные фотографии, возвращающие к той войне. В зале Калинковичского райисполкома нет свободных мест. На торжественное мероприятие, посвященное выводу Советских войск из Афганистана, пригласили воинов-интернационалистов. Эти люди прошли самое непростое испытание, испытание войной. Это боль, страх и одновременно стойкость и мужество. Они выполняли приказ. Афганистан навсегда останется с ними. 15 февраля–День вывода Советских войск, это день памяти, радостный и грустный.

По случаю юбилейной даты – 30-летия вывода войск из Афганистана – воинам-интернационалистам вручили памятные медали. У войны неженское лицо, но среди награжденных и представительницы далеко неслабого пола. Учитель музыки Наталья Даниленко добровольно поехала в Афганистан. Тогда ей было 23 года.

Священник Вячеслав Саченко имеет несколько боевых наград, полученных во время службы. В те времена кадровый военный, в Афганистане был вертолетчиком. Ситуация, в которой он оказался в шаге от смерти, в корне перевернула его мировоззрение. Вертолет, в котором он летел, попал под обстрел. Выжили чудом. После этого Вячеслав Евгеньевич крестился.

Торжественное мероприятия в честь воинов-интернационалистов получилось по-настоящему душевным, а еще конструктивным. На собрании не только вспоминали Афганистан и тех, кто через него прошел, здесь состоялся открытый диалог с властью. Глава Калинковичской администрации Сергей Гвоздь пообещал содействие в издании Книги Памяти.Пообещали, что в больнице появятся отдельные палаты для воинов-интернационалистов. Также ветераны афганской войны обратились и по личным вопросам, помочь с ремонтом, с трудоустройством.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ